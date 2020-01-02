По мнению специалистов из университета Брауна, к 2070 году почти со всех островов планеты исчезнет около четверти хвойных деревьев, которые создают благоприятные условия для жизни других растений.

Речь идет о хвойных деревья, которые растут на островах, всего их 55 видов. Исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change. Под угрозой окажутся деревья, растущие на участках суши площадью менее 20 000 квадратных километров. Вместе с ними погибнут все поддерживаемые этими деревьями экосистемы, заверили исследователи.

Хвойные деревья, как известно, не слишком требовательны, но, несмотря на это, под влиянием климатических изменений некоторые из них все же могут начать свой путь к вымиранию.

Напомним, австралийский фонд сообщил о фактическом вымирании сумчатых медведей. По словам специалистов, в дикой природе осталось всего 80 тысяч представителей коал. Такого количества недостаточно для поддержания нового поколения.