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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов ответил президенту Владимиру Зеленскому, что он хочет «ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина».
Об этом Сенцов написал в Facebook.
«В следующем году я хочу Украине и ее гражданам не только возвращение заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявление новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступления настоящего мира. Я желаю всем нам одного — победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну», — написал он.
А еще Олег Сенцов ответил Зеленскому, что ему не безразлично, как называются улицы в его городе: «Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина». И опубликовал фотографию Степана Бандеры.
Отметим, что сегодня, 1 января, отмечается 111-я годовщина со дня его рождения.
Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.
В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока «эпизодически». После чего президент призвал украинцев «быть единой страной ежедневно».
— В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково, - это должно нас объединить, - сказал Владимир Зеленский.
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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов ответил президенту Владимиру Зеленскому, что он хочет «ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина».
Об этом Сенцов написал в Facebook.
«В следующем году я хочу Украине и ее гражданам не только возвращение заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявление новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступления настоящего мира. Я желаю всем нам одного — победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну», — написал он.
А еще Олег Сенцов ответил Зеленскому, что ему не безразлично, как называются улицы в его городе: «Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина». И опубликовал фотографию Степана Бандеры.
Отметим, что сегодня, 1 января, отмечается 111-я годовщина со дня его рождения.
Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.
В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока «эпизодически». После чего президент призвал украинцев «быть единой страной ежедневно».
— В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. И если мы видим будущее одинаково, - это должно нас объединить, - сказал Владимир Зеленский.