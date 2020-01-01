Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов ответил президенту Владимиру Зеленскому, что он хочет «ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина».

Об этом Сенцов написал в Facebook.

«В следующем году я хочу Украине и ее гражданам не только возвращение заключенных, но и самого главного. Того, без чего невозможно непоявление новых пленных. Того, без чего невозможно непоявление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступления настоящего мира. Я желаю всем нам одного — победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну», — написал он.

А еще Олег Сенцов ответил Зеленскому, что ему не безразлично, как называются улицы в его городе: «Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина». И опубликовал фотографию Степана Бандеры.

Отметим, что сегодня, 1 января, отмечается 111-я годовщина со дня его рождения.

Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.

В своем новогоднем поздравлении он отметил, что в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев, и они научились быть единой страной, но пока «эпизодически». После чего президент призвал украинцев «быть единой страной ежедневно».