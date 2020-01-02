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Утром 1 января Николаевский городской голова Александр Сенкевич, переодевшись в Деда Мороза поздравил с Новым годом детей, лечащихся в городской больнице №2.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.
Сообщается, что посещение этой больницы уже стало доброй традицией Александра Сенкевича. Переодевшись в Деда Мороза он посетил каждую палату, вручив детям сладкие подарки. На стационаре в новогодние праздники лечатся больше 50 пациентов, среди которых дети, лишенные родительской опеки.
Александр Сенкевич пожелал маленьким пациентам поскорее выздороветь, быть послушными и добрыми, а также уважать родителей.
— Надеюсь, эта встреча подарила позитивные эмоции деткам, поскольку, как известно, хорошее настроение - это один из эффективные средств в лечебном процессе, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, николаевец Илья Кваша принял участие в съемках президентского поздравления с Новым годом.
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Утром 1 января Николаевский городской голова Александр Сенкевич, переодевшись в Деда Мороза поздравил с Новым годом детей, лечащихся в городской больнице №2.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Николаева.
Сообщается, что посещение этой больницы уже стало доброй традицией Александра Сенкевича. Переодевшись в Деда Мороза он посетил каждую палату, вручив детям сладкие подарки. На стационаре в новогодние праздники лечатся больше 50 пациентов, среди которых дети, лишенные родительской опеки.
Александр Сенкевич пожелал маленьким пациентам поскорее выздороветь, быть послушными и добрыми, а также уважать родителей.
— Надеюсь, эта встреча подарила позитивные эмоции деткам, поскольку, как известно, хорошее настроение - это один из эффективные средств в лечебном процессе, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что призер Олимпийских игр по прыжкам в воду, николаевец Илья Кваша принял участие в съемках президентского поздравления с Новым годом.
Новогодний салют в Николаеве показали с высоты птичьего полета.