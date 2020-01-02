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Об этом сообщает NOS.
«Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды», - говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власть хочет перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.
На реформу названия Нидерланды потратят примерно 200 тысяч евро.
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Об этом сообщает NOS.
«Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды», - говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власть хочет перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.
На реформу названия Нидерланды потратят примерно 200 тысяч евро.