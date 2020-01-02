Королевство Нидерланды с 1 января этого года официально отказались от названия « Голландия » , которое употреблялось ранее.

Об этом сообщает NOS.

«Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». С 1 января компании, органы власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды», - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Нидерландов отметили, что это было сделано для формирования унифицированного национального бренда. Таким образом правительство решило избавить страну от клише, связанного с проституцией и наркотиками. Власть хочет перераспределить туристический поток и снизить нагрузку на Амстердам, Харлем и Гаагу, которые не могут справиться с количеством туристов.

На реформу названия Нидерланды потратят примерно 200 тысяч евро.