Размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов», - указали в Минфине, подводя итоги 2019 года.

Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.