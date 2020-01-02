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Размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов», - указали в Минфине, подводя итоги 2019 года.
Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.
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Размер государственного долга Украины по итогам прошлого года, впервые с 2013 года, опустился ниже отметки 50% к ВВП.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Государственный долг Украины опустился ниже отметки 50% к ВВП. Также снижена доля долга в иностранной валюте, расширен круг инвесторов», - указали в Минфине, подводя итоги 2019 года.
Также отмечается, что международные агентства S&P и Fitch повысили рейтинг Украины до уровня B.