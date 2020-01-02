В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно установления льготного налогового режима для стартапов.

Проект закона зарегистрирован 18 декабря 2019 года и опубликован на сайте парламента.

Его инициаторами являются ряд депутатов, среди которых николаевские «Слуги народа» Александр Пасечный и Елена Мошенец.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о необходимости государственной поддержки стартапов - новосозданных субъектов хозяйствования, которые еще не определились с системой налогообложения.

«На сегодняшний день нет государственной поддержки предпринимателей инноваторов в части предоставления льгот по налогообложению. Поэтому для поддержания предпринимательских инициатив и деятельности молодых предпринимателей предлагается поощрять их создавать инновационные бизнес-проекты: стартапы. Предлагается предоставление льготного периода от налогообложения. Внесение предлагаемых изменений позволит более эффективно поощрять молодого креативного предпринимателя, который готов работать в Украине, что должно положительно повлиять на сохранение трудовых ресурсов в Украине», - считают народные депутаты - инициаторы законопроекта.

Законопроектом предлагается создать пятую группу плательщиков единого налога, в которую войду стартапы, которые используют исключительно РРО, а объем доходов которых на протяжении первых 9 месяцев не превышает 300 тысяч гривен. Процентная ставка единого налога для плательщиков пятой группы составит 0%. Единщики пятой группы не будут плательщиками ЕСВ.

Также для предпринимателей 5 группы «стартапов» предложили установить льготный период сроком на 9 месяцев с момента государственной регистрации, на протяжении которого их освобождают от обязанности начислять, оплачивать и подавать налоговую отчетность с налогов и сборов, предусмотренных пунктом 297.1 Налогового кодекса Украины.

Если доход «стартапа» в течение первых девяти месяцев деятельности превысит сумму 300 тысяч гривен, то предприниматель в течение одного месяца должен определиться с формой налогообложения и перейти на нее. В противном случае его автоматически переведут на общую систему налогообложения.

После окончания льготного периода (девять месяцев) единщик пятой группы «стартап» в течение месяца должен перейти на одну из других существующих форм налогообложения. Или его также автоматически переведут на общую систему налогообложения.

В случае принятия, Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.