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Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной в делах США.
Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
— Руководство посольства меняется, а наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее, — сказала Кристина Квин в видео, опубликованном посольством.
По словам Квин, Украина сумела достигнуть значительного прогресса за короткое время. Димпломат заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка США предоставлялась Киеву и в дальнейшем.
Кристина Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. В декабре СМИ сообщили о том, что он уходит в отставку.
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Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной в делах США.
Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
— Руководство посольства меняется, а наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее, — сказала Кристина Квин в видео, опубликованном посольством.
По словам Квин, Украина сумела достигнуть значительного прогресса за короткое время. Димпломат заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка США предоставлялась Киеву и в дальнейшем.
Кристина Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. В декабре СМИ сообщили о том, что он уходит в отставку.