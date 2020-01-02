Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной в делах США.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

— Руководство посольства меняется, а наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее, — сказала Кристина Квин в видео, опубликованном посольством.

По словам Квин, Украина сумела достигнуть значительного прогресса за короткое время. Димпломат заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка США предоставлялась Киеву и в дальнейшем.

Кристина Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. В декабре СМИ сообщили о том, что он уходит в отставку.