Сегодня, 2 января, прокуратура объявила о подозрении депутату Николаевского областного совета, который якобы угрожал оружием сотрудникам патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Указывается, что в ночь с 23 на 24 декабря на дороге «Николаев - Одесса» недалеко от села Красное Березанского района патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Toyota Camry», за рулем которого находился депутат Николаевского облсовета.

Как позже стало известно, им оказался депутат Вадим Олабин.

«При общении с полицейскими водитель нарушение правил дорожного движения не признал, более того, угрожал стражам порядка травматическим пистолетом и пытался покинуть место остановки. Расследование продолжается, проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения», - говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем, в полиции опубликовали видеоролик с места событий. На видеозаписи видно, что полицейские ночью остановили на трассе автомобиль, водитель предложил патрульным проехать в ближайший населенный пункт, чтобы там продолжить общение. Водитель также показал, что у него есть при себе оружие, которое он «держит наготове», поскольку не уверен, что общается с работниками полиции.

После этого полицейский представился как старший сержант полиции Хриптиевский, на что Вадим Олабин в очередной раз попросил проехать в ближайший населенный пункт, поскольку не хотел разговаривать «посреди дороги». Полицейский, в свою очередь, стал требовать спрятать пистолет.

— Я вам объясняю, оружие спрятали быстро, - сказал полицейский — Вы стоите с пистолетом без кобуры. Может вы меня застрелите здесь посреди дороги?, - спросил водитель. — Конечно! Оружие спрятали! Я вас еще раз предупреждаю, оружие спрятали! Разрядили и убрали! Вы кто такой, чтоб мне тут рассказывать?, - сказал полицейский.

В свою очередь, Вадим Олабин на требование патрульного разрядил пистолет, но отказался прятать его, поскольку полицейский тоже держал в руках оружие. После этого он еще раз предложил полицейским проехать в ближайшее село и поехал. Полицейские догнали автомобиль и заблокировали его.

В ходе общения Вадима Олабина с полицейским, патрульный предложил ему «пойти полечиться и прокапаться в больнице», чтоб не вести себя неадекватно.

На водителя патрульные составили административные протоколы по части 1 статьи 122-2 «Невыполнение водителем требований об остановке» и по части 2 статьи 122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения» КУпАП.

Также следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Пистолет, предварительно, травматического действия, правоохранители изъялии направили на єкспертизуу. Сегодня прокуратура вручила подозрение в совершении преступления, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.