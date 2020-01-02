В эфире телеканала «Еспресо» состоится показ документального фильма «Николаев. Хроники протеста».

Киноленту покажут 4 января в 20:50, - говорится в официальном анонсе.

«2013 - 2014 года. Майдан. Нападение России. Оккупация Крыма. Москва была уверена: Юг и Восток встретят оккупанта хлебом с солью. Но Юг четко сказал: «Нет». Что бы было, если бы не восстал Николаев? Существовала ли б Украина в тех границах, в которых существует сейчас? Кто те люди, которые защитили Юг Украины?», - говорится в анонсе.