В Министерстве обороны Украины рассказали, что в результате пожара на территории палаточного городка на территории Широколановского военного полигона под Николаевом, сгорело три палатки, а состояние пострадавшего военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Facebook.

Как известно, 31 декабря на военном полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.

Пожар возник в одной из палатке, но из-за сильного ветра перекинулся на две другие. В результате этого сгорело всего три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

По этому факту проводится служебное расследование.

Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетрезвому николаевцу жизни.