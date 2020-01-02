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В Министерстве обороны Украины рассказали, что в результате пожара на территории палаточного городка на территории Широколановского военного полигона под Николаевом, сгорело три палатки, а состояние пострадавшего военнослужащего оценивается как удовлетворительное.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Facebook.
Как известно, 31 декабря на военном полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.
Пожар возник в одной из палатке, но из-за сильного ветра перекинулся на две другие. В результате этого сгорело всего три палатки.
Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.
По этому факту проводится служебное расследование.
Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетрезвому николаевцу жизни.
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В Министерстве обороны Украины рассказали, что в результате пожара на территории палаточного городка на территории Широколановского военного полигона под Николаевом, сгорело три палатки, а состояние пострадавшего военнослужащего оценивается как удовлетворительное.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Facebook.
Как известно, 31 декабря на военном полигоне Широкий лан в Николаевской области произошел пожар, в результате которого пострадали военнослужащие.
Пожар возник в одной из палатке, но из-за сильного ветра перекинулся на две другие. В результате этого сгорело всего три палатки.
Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.
По этому факту проводится служебное расследование.
Напомним, 1 января курение в постели едва не стоило нетрезвому николаевцу жизни.