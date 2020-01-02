На протяжении 2019 года в Николаевской области процедуру оформления земли в собственность завершили 1050 участников боевых действий. Для ведения личного сельского хозяйства военные получили 1023 участка площадью 1,99 тысяч гектаров, для садоводства - 27 участков общей площадью 2,76 гектара.

Об этом сообщили в Главном управлении Госгеокадастра Николаевской области.

Сообщается, что всего с начала внедрения инициативы по предоставлению земельных участков участникам боевых действий ГУ Госгеокадатра в Николаевской области передало военнослужащим 8307 разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отведения земельных участков. Процедуру оформления земли в собственность завершили 5 тысяч 328 участников боевых действий, которые получили земельные участки общей площадью 9,62 тысяч гектаров.

Больше всего проектов землеустройства утверждено по земельным участкам в Николаевском районе - 545 участков общей площадью 892,42 гектара, Первомайском районе - 524 участка общей площадью 1000,97 гектаров, Вознесенском районе – 476 участков общей площадью 838,96 га, Витовском районе – 405 участков общей площадью 614,86 гектаров и Баштанском районе – 409 участков общей площадью 794,08 гектаров.