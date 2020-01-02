В новогоднем эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» сделали пародию на Президента Владимира Зеленского и Украину.

Об этом пишут #Буквы.

Так, телеведущие Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук стали рассуждать между собой по поводу шумных соседей, имея ввиду Украину.

Малахов: Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?

Ковальчук: В Новый год – нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!

Малахов: А что, если это происходит не только в новый год?

Ковальчук: Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит.

После этого диалога Малахов и Ковальчук поздравили Украину с Новым годом:

«З Новим рокім, Україна!» – сказал Малахов.

После этого на сцену вышли российские артисты-комики в вышиванках и стали петь и танцевать под мотивы украинской народной песни «Ти ж мене підманула».

«Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги».

Далее на сцену выходит актер в образе Зеленского и ему начинают задавать вопросы, на которые он только и отвечает: «Нема».

Вопрос относительно уголовных дел на коррупционеров: «Где дела?»

«Зеленский» отвечает, разводя руками: «Нема».

Вопрос: «Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?»

«Зеленский»: «Нема».

Вопрос: «Мы без западных финансов не протянем – это ясно. Получали их сполна. Деньги, Вова, где?»

«Зеленский»: «Нема».

Стоит отметить, что в зале сидела певица Таисия Повалий и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Пропагандистский телеканал «Россия 1» входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и финансируется из государственного бюджета.



