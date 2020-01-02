|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:05
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.5 грн
|24.35 грн
|EUR
|26.2 грн
|27.25 грн
В новогоднем эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» сделали пародию на Президента Владимира Зеленского и Украину.
Об этом пишут #Буквы.
Так, телеведущие Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук стали рассуждать между собой по поводу шумных соседей, имея ввиду Украину.
Малахов: Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?
Ковальчук: В Новый год – нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!
Малахов: А что, если это происходит не только в новый год?
Ковальчук: Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит.
После этого диалога Малахов и Ковальчук поздравили Украину с Новым годом:
«З Новим рокім, Україна!» – сказал Малахов.
После этого на сцену вышли российские артисты-комики в вышиванках и стали петь и танцевать под мотивы украинской народной песни «Ти ж мене підманула».
«Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги».
Далее на сцену выходит актер в образе Зеленского и ему начинают задавать вопросы, на которые он только и отвечает: «Нема».
Вопрос относительно уголовных дел на коррупционеров: «Где дела?»
«Зеленский» отвечает, разводя руками: «Нема».
Вопрос: «Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?»
«Зеленский»: «Нема».
Вопрос: «Мы без западных финансов не протянем – это ясно. Получали их сполна. Деньги, Вова, где?»
«Зеленский»: «Нема».
Стоит отметить, что в зале сидела певица Таисия Повалий и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Пропагандистский телеканал «Россия 1» входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и финансируется из государственного бюджета.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В новогоднем эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» сделали пародию на Президента Владимира Зеленского и Украину.
Об этом пишут #Буквы.
Так, телеведущие Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук стали рассуждать между собой по поводу шумных соседей, имея ввиду Украину.
Малахов: Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?
Ковальчук: В Новый год – нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!
Малахов: А что, если это происходит не только в новый год?
Ковальчук: Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит.
После этого диалога Малахов и Ковальчук поздравили Украину с Новым годом:
«З Новим рокім, Україна!» – сказал Малахов.
После этого на сцену вышли российские артисты-комики в вышиванках и стали петь и танцевать под мотивы украинской народной песни «Ти ж мене підманула».
«Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги».
Далее на сцену выходит актер в образе Зеленского и ему начинают задавать вопросы, на которые он только и отвечает: «Нема».
Вопрос относительно уголовных дел на коррупционеров: «Где дела?»
«Зеленский» отвечает, разводя руками: «Нема».
Вопрос: «Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?»
«Зеленский»: «Нема».
Вопрос: «Мы без западных финансов не протянем – это ясно. Получали их сполна. Деньги, Вова, где?»
«Зеленский»: «Нема».
Стоит отметить, что в зале сидела певица Таисия Повалий и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Пропагандистский телеканал «Россия 1» входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и финансируется из государственного бюджета.