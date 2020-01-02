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Служба безопасности Украины разоблачила привлечение украинцев к конфиденциальному сотрудничеству в пользу российских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Житель Мариуполя во время пересечения государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации про военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудник ФСБ требовал у украинца деньги за то, что ему не будут создавать помехи во время осуществления предпринимательской деятельности.
«В случае отказа он, в частности, угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают», – сказано в сообщении.
В СБУ напоминают, что статья 111 Криминального кодекса (государственная измена) предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет. При этом от ответственности освобождаются те граждане, которые не выполнили преступных заданий другого государства и добровольно сообщил о связи с ними в органы украинской государственной власти.
Также в СБУ подчеркивают, что любой гражданин может попасть в поле зрения российских спецслужб.
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Служба безопасности Украины разоблачила привлечение украинцев к конфиденциальному сотрудничеству в пользу российских спецслужб.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Житель Мариуполя во время пересечения государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации про военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудник ФСБ требовал у украинца деньги за то, что ему не будут создавать помехи во время осуществления предпринимательской деятельности.
«В случае отказа он, в частности, угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают», – сказано в сообщении.
В СБУ напоминают, что статья 111 Криминального кодекса (государственная измена) предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет. При этом от ответственности освобождаются те граждане, которые не выполнили преступных заданий другого государства и добровольно сообщил о связи с ними в органы украинской государственной власти.
Также в СБУ подчеркивают, что любой гражданин может попасть в поле зрения российских спецслужб.