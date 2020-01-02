Служба безопасности Украины разоблачила привлечение украинцев к конфиденциальному сотрудничеству в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Житель Мариуполя во время пересечения государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации про военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудник ФСБ требовал у украинца деньги за то, что ему не будут создавать помехи во время осуществления предпринимательской деятельности.

«В случае отказа он, в частности, угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают», – сказано в сообщении.

В СБУ напоминают, что статья 111 Криминального кодекса (государственная измена) предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет. При этом от ответственности освобождаются те граждане, которые не выполнили преступных заданий другого государства и добровольно сообщил о связи с ними в органы украинской государственной власти.

Также в СБУ подчеркивают, что любой гражданин может попасть в поле зрения российских спецслужб.



