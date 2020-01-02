Руководителем отдела по расследованию «дел Майдана» в ГБР назначен Александр Буряк.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До этого Буряк занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Напомним, что дела Майдана будут распределены между ГБР, Национальной полицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.