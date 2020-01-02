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Руководителем отдела по расследованию «дел Майдана» в ГБР назначен Александр Буряк.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
До этого Буряк занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.
Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.
Напомним, что дела Майдана будут распределены между ГБР, Национальной полицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.
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Руководителем отдела по расследованию «дел Майдана» в ГБР назначен Александр Буряк.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
До этого Буряк занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.
Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.
Напомним, что дела Майдана будут распределены между ГБР, Национальной полицией, Национальным антикоррупционным бюро и Службой безопасности Украины.