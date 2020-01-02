Филиал ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) «Дноуглубительный флот» заключил договор на проведение дноуглубительных работ для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на украинском участке р.Припять протяженностью 64,5 километров.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

«АМПУ совместно с Министерством инфраструктуры Украины проводят системную работу по улучшению условий судоходства на внутренних водных путях. В 2019 году наш специализированный филиал «Дноуглубительный флот» впервые за последние шесть лет осуществил дноуглубления на каскаде водохранилищ Днепра в объеме почти 800 тыс. куб. м. Работы на Припяти в 2020 году будут проходить в соответствии с Дорожной картой улучшения судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40», - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Райвиса Вецкаганса.

Работы выполнит подрядчик ООО «СОБИ», который стал победителем аукциона в рамках открытых торгов в электронной системе публичных закупок ProZorro, предложив самое низкое ценовое предложение.

Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тысяч кубических метров грунта. Результатом работ будет обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина - 1,6 метров, ширина - 35 метров, радиус закругления - 300 метров) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 километров.

Стоимость работ по договору составляет почти 9,9 млн грн без НДС. Все работы будут проводиться с обязательным соблюдением требований экологической безопасности.