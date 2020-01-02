31 декабря 2019 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 40-летнего жителя Первомайска, подозреваемого совершении действий сексуального характера в отношении 13-летней девушки.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Во время расследования установлено, что 27 декабря потерпевшая встретился со злоумышленником по месту его временного проживания.

«Мужчина, понимая незаконность своих действий, достоверно зная, что девушка является малолетней, решил удовлетворить свою половую страсть и вступил с ней в половые отношения по добровольному согласию последней, то есть совершил действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины - совершение действий сексуального характера относительно лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.