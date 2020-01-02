С 1 января в Украине должны были заработать изменения в законы относительно усиления ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако в декабре Верховная Рада отсрочила новацию еще на полгода, сообщает ТСН.

В 2017 г. полицейские остановили 114 тысяч пьяных, в следующем году - 110 тысяч, а за 11 месяцев 2019 года выявили более 106 тысяч водителей подшофе. Это лишь небольшая часть того, что есть на самом деле на дорогах Украины, ведь если водитель и выпил, но едет согласно правилам, не нарушает, то его вряд ли остановят патрульные.

Пьянка за рулем должна стать уголовным проступком, а штаф за нее – достичь 51 тысячи гривен. Но месяц назад эти изменения отложили до июля 2020 года.

— По нашему мнению, целесообразнее эту статью оставить в кодексе Украины об административных правонарушениях. Усложнится эта процедура, и часть водителей будет избегать уголовной ответственности, - считает первый заместитель руководителя патрульной полиции Алексей Белошицкий.

При этом изменения нужны, потому что многих водителей не пугают сегодняшние штрафы – 10, 20 или 40 тысяч гривен, ведь наказывают далеко не всех. Есть случаи, когда дела закрывают за истечением сроков, иногда адвокатам удается оспорить полицейский протокол. Белошицкий говорит: будут просить у законодателей больше прав, чтобы останавливать водителей где угодно, и хотят ввести так называемые пункты трезвости – «мощную превентивную меру, которая заключается во внезапных остановках с целью проверки на состояние опьянения всего потока транспортных средств или выборочно».

Сейчас выявить пьяного водителя, когда он только садится за руль, копам помогают активисты. Так есть уже в семи городах Украины, рассказывает основатель проекта Алексей Павловский. Вечером по пятницам они дежурят у популярных заведений, а когда видят, что выпивший водитель садится в авто, сразу сообщают полицейским.

— Есть много случаев, когда мы встречаем водителей, которых на прошлых выходных уже останавливали. Много угроз, были случаи, что сожгли автомобиль, - говорит он.

Активисты создали чат в сети, и все больше людей сообщают о пьяных водителях. "Охранники ночных заведений, сотрудники заправок, таксисты", - говорит Павловский. Сообщение в полицию уже является основанием для остановки автомобиля с нетрезвым водителем, пока он не успел причинить вред другим. За первые сутки нового года только в Киеве задержали около 40 нетрезвых водителей.

Напомним, в Николаеве нетрезвый водитель ездил по «встречке» на проспекте Центральном.