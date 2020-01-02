По результатам 2019 года Украина экспортиртировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.

Об этом сообщает интернет-портал ukrainefood.org.

Такими оценками на конференции «Мясной бизнес 2019» поделился аналитик агропродовольственных рынков ФАО Андрей Панкратов. Главным образом на рост экспорта повлиял сегмент курятины. Ее поставили на внешние рынки 410 тысяч тонн, что на четверть больше в годовом исчислении.

Объемы экспорта говядины и свинины остались незначительными, примерно на уровне 2018 года.

По словам эксперта, основную тенденцию на глобальном рынке задают высокие мировые цены на мясо. Это делает выгодными внешние поставки, но одновременно дорожает импорт. Как следствие, импорт мяса по результатам 2019 года будет ниже — 247 тысяч тонн по сравнению с прошлогодними 259 тысячами тонн.

В то же время, цены на мясо в Украине стабилизируются. Если в 2017 году мясная корзина для рядового украинца подорожала на 37%, то в 2018 — на 7%, а в 2019-м — всего на 6%.

Ранее сообщалось, что по результатам 2019 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 879,8 млрд грн — на 28,6 млрд грн, или 3,1% меньше, чем планировалось.



