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Посол Республики Польша Бартош Цихоцки и Посол Государства Израиль Джоэль Лион обеспокоены чествованием в Украине памяти деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).
Об этом говорится в совместном заявлении послов, обнародованном на сайте Посольства Польши в Украине.
«С большим беспокойством и грустью мы заметили, что представители власти разных уровней, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», - заявили послы.
В заявлении отмечается, что 24 декабря Львовская областная рада приняла постановление, которое направлено на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем «расистской теории украинской расы».
Кроме того, послы заявили, что 1 января КГГА на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.
«Памятуя о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результата в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», - отмечается в заявлении.
По словам послов, в настоящее время правительства обеих стран делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев, которые происходят в разных странах, а также, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.
«Поэтому мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с соответствующими учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти», - подытоживается в заявлении.
Напомним, украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов ответил президенту Владимиру Зеленскому, что он хочет «ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина».
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Посол Республики Польша Бартош Цихоцки и Посол Государства Израиль Джоэль Лион обеспокоены чествованием в Украине памяти деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).
Об этом говорится в совместном заявлении послов, обнародованном на сайте Посольства Польши в Украине.
«С большим беспокойством и грустью мы заметили, что представители власти разных уровней, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», - заявили послы.
В заявлении отмечается, что 24 декабря Львовская областная рада приняла постановление, которое направлено на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем «расистской теории украинской расы».
Кроме того, послы заявили, что 1 января КГГА на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.
«Памятуя о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному желаемому результата в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», - отмечается в заявлении.
По словам послов, в настоящее время правительства обеих стран делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев, которые происходят в разных странах, а также, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.
«Поэтому мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с соответствующими учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти», - подытоживается в заявлении.
Напомним, украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов ответил президенту Владимиру Зеленскому, что он хочет «ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина».