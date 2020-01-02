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Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко сообщил о проведении следственного эксперимента с ее участием.
В видеобращении на странице в Facebook Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными.
— Я в 16:50 получил на электронную почту от Бирко (следователь - прим.) сообщение о том, что сегодня в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент, - сообщил Владислав Добош.
Он отметил, что сообщения о проведении эксперимента также были отправлены адвокатам остальных подозреваемых и те не успеют на него приехать.
Владислав Добош добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента. Он подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40, поскольку именно такое время указанно на видео с камер наблюдения.
По мнению Владислава Добоша, следственные действия незаконны и проводятся с целью позже обвинить адвокатов в срыве эксперимента.
Ранее адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.
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Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко сообщил о проведении следственного эксперимента с ее участием.
В видеобращении на странице в Facebook Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными.
— Я в 16:50 получил на электронную почту от Бирко (следователь - прим.) сообщение о том, что сегодня в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент, - сообщил Владислав Добош.
Он отметил, что сообщения о проведении эксперимента также были отправлены адвокатам остальных подозреваемых и те не успеют на него приехать.
Владислав Добош добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента. Он подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40, поскольку именно такое время указанно на видео с камер наблюдения.
По мнению Владислава Добоша, следственные действия незаконны и проводятся с целью позже обвинить адвокатов в срыве эксперимента.
Ранее адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.