Адвокат подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета, медика Юлии Кузьменко сообщил о проведении следственного эксперимента с ее участием.

В видеобращении на странице в Facebook Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными.

— Я в 16:50 получил на электронную почту от Бирко (следователь - прим.) сообщение о том, что сегодня в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент, - сообщил Владислав Добош.

Он отметил, что сообщения о проведении эксперимента также были отправлены адвокатам остальных подозреваемых и те не успеют на него приехать.

Владислав Добош добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента. Он подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2:40, поскольку именно такое время указанно на видео с камер наблюдения.

По мнению Владислава Добоша, следственные действия незаконны и проводятся с целью позже обвинить адвокатов в срыве эксперимента.

Ранее адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, которая, по данным следствия, якобы осуществляла слежку за журналистом и фотографировала видеокамеры вблизи места его проживания, заявили о фальсификации доказательств следствия.