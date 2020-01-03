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В соцсетях появились фото президента Владимира Зеленского на отдыхе на горнолыжном курорте «Буковель», где также отмечал Новый год олигарх Игорь Коломойский.
Фотографии 1 января опубликовали пользователи Instagram.
Ранее президент говорил журналистам, что будет отмечать Новый год в Карпатах, не уточнив, где именно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По данным LB.ua, в «Буковеле» встречал Новый год Игорь Коломойский вместе со своими бизнес-партнерами и политическими соратниками. Банкет устроили в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где остановился олигарх. Курортом «Буковель» владела компания Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
После национализации «ПриватБанка» часть акций государство безуспешно пыталось продать.
Напомним, президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.
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В соцсетях появились фото президента Владимира Зеленского на отдыхе на горнолыжном курорте «Буковель», где также отмечал Новый год олигарх Игорь Коломойский.
Фотографии 1 января опубликовали пользователи Instagram.
Ранее президент говорил журналистам, что будет отмечать Новый год в Карпатах, не уточнив, где именно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По данным LB.ua, в «Буковеле» встречал Новый год Игорь Коломойский вместе со своими бизнес-партнерами и политическими соратниками. Банкет устроили в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где остановился олигарх. Курортом «Буковель» владела компания Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
После национализации «ПриватБанка» часть акций государство безуспешно пыталось продать.
Напомним, президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев в Новом 2020 году быть единой страной ежедневно, что должно стать национальной идеей.