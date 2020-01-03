Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.

Результаты опубликованы на сайте ведомства.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

В комментарии hromadske прокурор Игорь Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь «большинство вопросов касались расследований».

Он занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Земсков отметил, что продолжит заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах по делам Майдана, где он старший группы прокуроров.

Как сообщалось, в ГБР назначили руководителя отдела расследований «дел Майдана».