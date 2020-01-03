Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

— Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 28 марта, — говорится в сообщении.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест только по одному учебному предмету.

Принять участие в пробном ВНО стоит, в зависимости от региона, от 138 грн ($5,83) до 150 грн ($6,33).

В Центре отметили, что результаты такого теста никуда не засчитывают. Они призваны ознакомить абитуриентов с стандартизированными тестами, подготовить их психологически, научить эффективно распределять время и оценить уровень знаний.

Напомним, в январе 2019 года минобразования отложило введение внешнего оценивание для девятых классов в связи с многочисленными обращениями учеников и их родителей.