|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|26.1 грн
|27.15 грн
Об этом сообщает Reuters.
Из-за сильных дождей в Джакарте реки вышли из берегов и затопили 182 квартала. В некоторых районах вода поднялась на 2,5 метра. В 724 районах города отключено электричество. В целом из-за непогоды эвакуировали 35 тысяч человек.
Сейчас в местах временного размещения остались 5 тысяч человек, другие начали возвращаться в свои дома.
Ранее сообщалось, что в столице Индонезии Джакарте из-за сильных дождей, которые вызвали наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 21 человек.
Уровень воды на востоке и юге Джакарты, а также в соседних городах Тангеранг и Бекаси в провинции Западная Ява начал расти с ночи на 1 января.
Наводнения также привели к временному закрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джакарты Халим, рейсы перенаправлены в более крупный столичный аэропорт Сокарно.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Об этом сообщает Reuters.
Из-за сильных дождей в Джакарте реки вышли из берегов и затопили 182 квартала. В некоторых районах вода поднялась на 2,5 метра. В 724 районах города отключено электричество. В целом из-за непогоды эвакуировали 35 тысяч человек.
Сейчас в местах временного размещения остались 5 тысяч человек, другие начали возвращаться в свои дома.
Ранее сообщалось, что в столице Индонезии Джакарте из-за сильных дождей, которые вызвали наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 21 человек.
Уровень воды на востоке и юге Джакарты, а также в соседних городах Тангеранг и Бекаси в провинции Западная Ява начал расти с ночи на 1 января.
Наводнения также привели к временному закрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джакарты Халим, рейсы перенаправлены в более крупный столичный аэропорт Сокарно.