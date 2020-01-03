Об этом сообщает Reuters.

Из-за сильных дождей в Джакарте реки вышли из берегов и затопили 182 квартала. В некоторых районах вода поднялась на 2,5 метра. В 724 районах города отключено электричество. В целом из-за непогоды эвакуировали 35 тысяч человек.

Сейчас в местах временного размещения остались 5 тысяч человек, другие начали возвращаться в свои дома.

Ранее сообщалось, что в столице Индонезии Джакарте из-за сильных дождей, которые вызвали наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 21 человек.

Уровень воды на востоке и юге Джакарты, а также в соседних городах Тангеранг и Бекаси в провинции Западная Ява начал расти с ночи на 1 января.

Наводнения также привели к временному закрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Джакарты Халим, рейсы перенаправлены в более крупный столичный аэропорт Сокарно.