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Об этом сообщили в службе технической поддержки WhatsApp.
Кроме этого с февраля 2020 года приложением не смогут пользоваться владельцы устройств на базе версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.
Поддерживать работу мессенджера в дальнейшем будут только на устройствах с версией Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.
— Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут стать недоступными в любой момент, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взламывать устройства пользователей и похищать их данные.
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Об этом сообщили в службе технической поддержки WhatsApp.
Кроме этого с февраля 2020 года приложением не смогут пользоваться владельцы устройств на базе версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.
Поддерживать работу мессенджера в дальнейшем будут только на устройствах с версией Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.
— Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут стать недоступными в любой момент, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взламывать устройства пользователей и похищать их данные.