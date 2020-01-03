Об этом сообщили в службе технической поддержки WhatsApp.

Кроме этого с февраля 2020 года приложением не смогут пользоваться владельцы устройств на базе версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.

Поддерживать работу мессенджера в дальнейшем будут только на устройствах с версией Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

— Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут стать недоступными в любой момент, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в мессенджере WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взламывать устройства пользователей и похищать их данные.