Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что обнародованные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате относительно импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC News.

Шумер заявил, что обнародованные на Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованию сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

— Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя, - заявил он.

Как отмечается, новое расследование основывается на анализе неотредактированным версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовал их в сильно отредактированном виде (с затемненными фрагментами текста).

Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет «четкое указание» от Трампа задержать помощь.

Письма также демонстрируют напряжение между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Напомним, нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа и поддержала его импичмент.