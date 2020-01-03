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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчукв стихах ответил на новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского.
В ответ на заявления Зеленского о том, что нет разницы, какие у украинцев языки общения, предпочтения и идеалы, важном быть едиными, Вакарчук ответил произведением «Для мене справді є різниця», опубликовав его в Twitter.
Полный текст:
«Для мене справді є різниця, де.
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у коптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали.
Яка різниця: сало чи попкорн.
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись
Потрібно врешті-решт нагодувати.
Я згоден з цим. Але навіщо всім
Солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум – поразки?
Для мене справді є різниця, де.
І хто і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться».
Напомним, что президент в поздравлении заявил, что все украинцы разные, «не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своим недостатками и тараканами».
— Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец, нет строчки патриот, малорос, ватник или бандеровец. Там написано – гражданин Украины. Как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значения. А вдруг это не так? – сказал Зеленский.
Также в речи он заявил, что нет разницы, чьим именем названа улица, если она заасфальтирована и нет разницы, под чьим памятником ждать, если ждешь любимого человека.
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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчукв стихах ответил на новогоднее обращение украинского президента Владимира Зеленского.
В ответ на заявления Зеленского о том, что нет разницы, какие у украинцев языки общения, предпочтения и идеалы, важном быть едиными, Вакарчук ответил произведением «Для мене справді є різниця», опубликовав его в Twitter.
Полный текст:
«Для мене справді є різниця, де.
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у коптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали.
Яка різниця: сало чи попкорн.
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись
Потрібно врешті-решт нагодувати.
Я згоден з цим. Але навіщо всім
Солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум – поразки?
Для мене справді є різниця, де.
І хто і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться».
Напомним, что президент в поздравлении заявил, что все украинцы разные, «не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своим недостатками и тараканами».
— Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец, нет строчки патриот, малорос, ватник или бандеровец. Там написано – гражданин Украины. Как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значения. А вдруг это не так? – сказал Зеленский.
Также в речи он заявил, что нет разницы, чьим именем названа улица, если она заасфальтирована и нет разницы, под чьим памятником ждать, если ждешь любимого человека.