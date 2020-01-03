Около 120 тысячам лиц ограничили выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Государственной пограничной службы.

— В базах данных пограничников сейчас около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов, - говорится в сообщении.

В частности, отметили в ГПСУ, накануне в аэропорту «Борисполь» пограничники отказали в пропуске через государственную границу 36-летнему мужчине, который планировал лететь в Дубай.

Мужчину пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через госграницу.

Он агрессивно себя вел и набросился на охранников границы. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд. В Госпогранслужбе советуют гражданам во время подготовки к путешествиям интересоваться, не имеют ли они ограничения в выезде за пределы Украины.