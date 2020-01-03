Большинство украинцев (57%) практически не читает книг, а к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%).

В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18-ти до 30-ти лет (51%), а реже всего — лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Наконец, среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса — личное формализованное интервью. Максимальная погрешность выборки — 2,4%.

Напомним, на расходы образования в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, предусмотрено более 136 миллиардов гривен.