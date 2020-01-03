Об этом со ссылкой на данные концерна «Белнефтехим» сообщает БЕЛТА.

Загрузку до технологического минимума снизили белорусские Мозырский НПЗ и «Нафтан».

— Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума, — заявили в «Белнефтехим».

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провел переговоры по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным относительно новых контрактов на поставку российской нефти. После этого Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Минск и Москва не могут договориться о новых контрактах на поставку нефти, поэтому Москва может остановить экспорт сырья с 1 января.

Позже Лукашенко поговорил по телефону с премьером РФ Дмитрием Медведевым и договорился о поставках российской нефти в Беларусь без контрактов с 1 января.

Лукашенко неоднократно обвинял Россию в неравных торговых условиях для обеих стран. В частности он говорил, что Минску нужны равные условия, а не дешевый газ.

Напомним, в 2019 году Россия и Беларусь активизировали переговоры по взаимной интеграции в рамках соглашения о Союзном государстве.

В частности посол РФ в Беларуси Владимир Семашко заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о «грандиозных планах» по реализации соглашения о союзном государстве, которые в частности предусматривают создание единого правительства и парламента России и Беларуси.

Однако позже Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать независимость страны и ни о каком слиянии с Россией не идет. Впоследствии он рассказал, что договорился с Путиным не нарушать вопрос о единых парламенте и правительстве. Он уточнил, что в основном речь идет об экономической интеграции двух стран.