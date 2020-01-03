|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.95 грн
|26.85 грн
В Центре общественного здоровья МЗ Украины отметили, пациент из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года. Ему проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь медикам не удалось.
Всего с начала эпидсезона уже госпитализировали 53 527 человек, из них 79% дети. В то же время с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация.
— Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания, — говорится в сообщении.
Напомним, министерство здравоохранения Украины обновило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Центре общественного здоровья МЗ Украины отметили, пациент из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года. Ему проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь медикам не удалось.
Всего с начала эпидсезона уже госпитализировали 53 527 человек, из них 79% дети. В то же время с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.
В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация.
— Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания, — говорится в сообщении.
Напомним, министерство здравоохранения Украины обновило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.