В Центре общественного здоровья МЗ Украины отметили, пациент из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года. Ему проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Всего с начала эпидсезона уже госпитализировали 53 527 человек, из них 79% дети. В то же время с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация.

— Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания, — говорится в сообщении.

Напомним, министерство здравоохранения Украины обновило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок.