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Национальная полиция завершила досудебное расследование по факту драки между Олегом Ляшко и Андреем Герусом в международном аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта.
В случае, если вина Ляшко будет доказана в суде, ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, 6 ноября Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России (позже ее отменили). Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта «Борисполь».
На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.
4 декабря также была избрана мера пресечения второму фигуранту дела - охраннику-помощнику Ляшко Евгению Стипанюку, который снимал на видео его драку с народным депутатом Андреем Герусом. Его тоже отпустили под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца. Ему вменяют часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 346 - пособничество в насилии над государственным деятелем.
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Национальная полиция завершила досудебное расследование по факту драки между Олегом Ляшко и Андреем Герусом в международном аэропорту «Борисполь».
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта.
В случае, если вина Ляшко будет доказана в суде, ему может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, 6 ноября Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России (позже ее отменили). Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта «Борисполь».
На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).
19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.
4 декабря также была избрана мера пресечения второму фигуранту дела - охраннику-помощнику Ляшко Евгению Стипанюку, который снимал на видео его драку с народным депутатом Андреем Герусом. Его тоже отпустили под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца. Ему вменяют часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 346 - пособничество в насилии над государственным деятелем.