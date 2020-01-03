Александр Голобродский

Директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский отказался продлевать контракт и вместе с 19 сотрудниками уходит с коммунального предприятия из-за проблем финансирования и нежелания руководства города решать проблемы с бездомными животными на улицах Николаева.

Об этом он заявил в пятницу, 3 января, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

По словам Александра Голобродского, он на протяжении полугода заявлял руководству Департамента ЖКХ и мэру города о финансовых проблемах, которые сложатся на предприятии с 1 января 2020 года из-за непринятой программы обращения с бездомными животными, однако его никто не услышал. Он также отметил, что он отказывается подписывать контракт сроком на 2 месяца и нести ответственность за бездействие городских властей.

— У меня с 1 января 2020 года. Было мною принято решение не продолжать контракт, так как Александр Сенкевич решил продолжить его только на 2 месяца. Из-за той ситуации, которая сложилась на предприятии, с 1 января нет финансирования, почти нет выхода из ситуации, я и решил не соглашаться на предложение мэра. Я предлагал Александру Сенкевичу продолжить контракт до конца созыва этого городского совета. Это было бы логично. К сожалению, меня не услышали. Помимо этого, мне директор Департамента ЖКХ (Сергей Коренев, – прим.) напрямую заявил мне, что будет принята программа обращения с бездомными животными разработанная департаментом, я не вижу смысла отвечать за ту ситуацию. Я уже 6 месяцев говорил и говорю о том, что такая критическая ситуация с предприятием начнется с 1 января, но меня никто не слышал. Игнорировало проблему и руководство Департамента ЖКХ, которое не реагировало на мои обращения и не согласовали финансирование КП с Антимонопольным комитетом. Если и будет принята программа по обращению с собаками нужно еще утвердить ее с Антимонопольным комитетом, а это 105 дней, – заявил Александр Голобродский.

Он также заявил, что вместе с ним с предприятие уходит 19 сотрудников из 22, что в итоге приведет к тому, что «Центр защиты животных» прекратит свою работу, пока городские власти не решат сложившуюся ситуацию на предприятии и с его финансированием.

— На сегодняшний день из 22 сотрудников, которые работают на предприятии уже 19 написали заявление на увольнение. Остаются работать только 3 уборщика, которые будут кормить собак. Завтра у меня заканчивается контракт, предприятие будет закрыто, я упакую все документы, печать и ключи и отправлю их в приемную мэра. Я не знаю, что будет дальше. У нас все готово, мы провели несколько инвентаризаций, готово передать дела, но пока не понимаем кому. Сотрудники предприятия говорят, что не будут работать после окончания моего контракта. Сегодня у нас есть готовое к работе предприятие, у которого нет финансирования, – отметил Александр Голобродский.

Александр Голобродский говорит, что на сегодняшний день предприятие не располагает достаточными запасами топлива и медикаментов для того, чтобы исполнять свои функции. Также из-за отсутствия финансирования в ближайшие месяцы на КП образуются долги по заработной плате и коммунальным услугам.

— Основная причина по которой я не соглашаюсь подписывать новый контракт – это то, что предприятие довели до такого состояния. Через 2 месяца предприятие будет с долгами по зарплате, по коммунальным услугам. Я не вижу каким образом будет происходить финансирование предприятия. Я не вижу кто будет заниматься проблемами собак в ближайшие несколько месяцев. Если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, я не знаю кто будет на нее реагировать. Предприятие готов сегодня работать и выполнять свои обязанности, но топлива и медикаментов осталось только на экстренные вызовы, на покусы людей. Предприятие останавливается, – добавил он.

Директор КП также заявил о конфликте с Александром Сенкевичем и обвинил его в нежелании решать проблемы предприятия, о которых он ему неоднократно сообщал.

— У меня достаточно напряженные сейчас отношения с мэром, Департаментом ЖКХ. Я шел на работу, чтобы решить проблему. Если ситуация зашла в такой глухой угол, я не вижу смысла продолжать работать. Я предлагал мэру компромиссный вариант, чтобы я остался работать до декабря 2020 года, коллектив готов два месяца работать без зарплаты, но видимо это никому не интересно. Я за два месяца так и не смог попасть на прием к мэру. У него не нашлось 15 минут, чтобы со мной поговорить. Если он решал стать зоозащитником – хорошо! Он прекрасно знает мою принципиальную позицию. Он бы мне мог сказать, что так сложилась ситуация, что мы изменили наши взгляды. Мы бы с ним сели, решили бы вопрос, что я за две недели сдаю дела, пишу заявление по собственному желанию и спокойно ухожу. Этого не было. Меня просто подставили под эту ситуацию, – подытожил Александр Голобродский.

Напомним, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский сказал, что по его мнению, в Николаеве на сегодняшний день насчитывается около 17 тысяч бездомных собак.

В мае 2019 года члены депутатской комиссии по вопросам ЖКХ приняли решение внести в повестку дня ближайшей сессии горсовета вопрос принятия программы обращения с бездомными животными в Николаеве. Из-за внесенных изменений программы по обращению с бездомными животными не выносились на рассмотрение сессии Николаевского горсовета.

В частности, директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что программа по обращению с бездомными животными будет утверждена в ноябре этого года. Также он раскритиковал программу депутата городского совета Лариса Веселовской, известной всем как «программа Веселовской», которая обойдется в 37 миллионов гривен для городского бюджета.

В декабре 2019 года депутат Лариса Веселовская потребовала проголосовать за программу по обращению с бездомными животными, однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что данный вопрос не внесен в повестку дня.