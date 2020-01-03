Национальный олимпийский комитет Украины признал Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря.

Об этом сообщается на сайте НОК.

Звание лучшего тренера месяца получил ее наставник Юрий Марченко.

— Высокое признание шестикратная чемпионка мира получила благодаря блестящей победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). По итогам сезона второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере, - говорится в сообщении.

Для опытной фехтовальщицы это уже двенадцатое высокое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов. Вслед за Харлан по количеству этих наград плотно идет олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 наград лучшему спортсмену месяца.

Напомним, в прошлом сезоне Ольга Харлан подтвердила свое лидерство и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.