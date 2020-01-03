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Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин собрал пресс-конференцию в связи с тем, что вчера прокуратурой ему было объявлено подозрение по статье 345 (Угроза работнику правоохранительного органа).
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Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин собрал пресс-конференцию в связи с тем, что вчера прокуратурой ему было объявлено подозрение по статье 345 (Угроза работнику правоохранительного органа).