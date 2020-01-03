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Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами.
Об этом он написал в Twitter
— Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами, - написал Трамп.
В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.
Ранее, после появления сообщений о ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани, Трамп разместил в Twitter изображение американского флага.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.
— ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения «Кудс» КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов, - говорилось в заявлении Пентагона.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.
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Президент США Дональд Трамп в пятницу выступил с утверждением, что, хотя Иран не побеждал в войне, но никогда не терпел неудачу с переговорами.
Об этом он написал в Twitter
— Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал с переговорами, - написал Трамп.
В то же время американский лидер не стал еще как-либо пояснять эту мысль.
Ранее, после появления сообщений о ликвидации американскими военными командующего иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани, Трамп разместил в Twitter изображение американского флага.
В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.
— ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения «Кудс» КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов, - говорилось в заявлении Пентагона.
Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.