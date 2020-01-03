В Украину прибыли первые два вертолета H125 производства франко-немецкой компании Airbus Helicopters, которые поступят в распоряжение Государственной пограничной службы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Первая партия прибыла в международный аэропорт «Киев». Всего украинские пограничники получат 24 таких вертолета.

Вертолеты переданы Украине в рамках договоренностей между Министерством внутренних дел и Airbus Helicopters. Единая система авиационной безопасности и защиты в Украине должна пополниться 55 новыми образцами авиационной техники.

Напомним, ранее на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух катеров класса Island.