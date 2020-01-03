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В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли.
Об этом пишет ain.
В 2019 году Кабмин предлагал ввести 5-ю группу для ФОП, работающих в IT, но эту идею критиковал рынок. В этом году предлагают поменять налоговое законодательство так, чтобы заработал «единый налог» для юрлиц в IT-сфере без ограничения оборота.
Сейчас по Налоговому кодексу существует четыре группы плательщиков единого налога, для трех из них установлен лимит по годовому обороту, а четвертая группа работает для с/х-предприятий. Ранее власти предлагали реформировать налоговое законодательство для IT таким образом, чтобы добавить в эти группы 5-ю группу — специально для физлиц-предпринимателей, работающих с IT-компаниями.
Как пишет замминистра цифровой трансформации Алексей Борняков, сейчас же от этой идеи хотят отказаться.
Вместо этого, в презентации Минцифры и Комитета по цифровой трансформации описывается идея так называемого «IT-налога»: единый налог с оборота компании (на слайде ниже допущена неточность, НДФЛ отменяется, но ЕСВ — нет).
Условия, описанные в презентации выше, дают возможность использовать такую схему только компаниям-экспортерам IT-услуг (затраты на зарплаты в себестоимости и доля экспорта IT-услуг в прибыли составляют более 75%). В компании должно работать более 10 человек.
Компания, которая перешла на такой налоговый режим, будет платить три вида платежей (единый налог платит сама компания, в случае с ЕСВ и военным сбором выступает налоговым агентом для сотрудников):
— Мы предлагаем ввести единый налог для юрлиц без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. Мы не уверены, что это является единственно правильным решением. Но, проведя часы анализа, считаем это наилучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будут работать не 200 000 не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании, — пишет Борняков.
Пример расчета налогов по этой схеме по годам приводится в презентации:
В этой же презентации приводится пример расчета налогов для компании с 400 сотрудниками, часть из которых работает как ФОП:
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В Министерстве и Комитете по цифровой трансформации выносят на обсуждение идею реформы налогов для IT-отрасли.
Об этом пишет ain.
В 2019 году Кабмин предлагал ввести 5-ю группу для ФОП, работающих в IT, но эту идею критиковал рынок. В этом году предлагают поменять налоговое законодательство так, чтобы заработал «единый налог» для юрлиц в IT-сфере без ограничения оборота.
Сейчас по Налоговому кодексу существует четыре группы плательщиков единого налога, для трех из них установлен лимит по годовому обороту, а четвертая группа работает для с/х-предприятий. Ранее власти предлагали реформировать налоговое законодательство для IT таким образом, чтобы добавить в эти группы 5-ю группу — специально для физлиц-предпринимателей, работающих с IT-компаниями.
Как пишет замминистра цифровой трансформации Алексей Борняков, сейчас же от этой идеи хотят отказаться.
Вместо этого, в презентации Минцифры и Комитета по цифровой трансформации описывается идея так называемого «IT-налога»: единый налог с оборота компании (на слайде ниже допущена неточность, НДФЛ отменяется, но ЕСВ — нет).
Условия, описанные в презентации выше, дают возможность использовать такую схему только компаниям-экспортерам IT-услуг (затраты на зарплаты в себестоимости и доля экспорта IT-услуг в прибыли составляют более 75%). В компании должно работать более 10 человек.
Компания, которая перешла на такой налоговый режим, будет платить три вида платежей (единый налог платит сама компания, в случае с ЕСВ и военным сбором выступает налоговым агентом для сотрудников):
— Мы предлагаем ввести единый налог для юрлиц без ограничения оборота. Мы предлагаем установить его на уровне 4-7%. Мы не уверены, что это является единственно правильным решением. Но, проведя часы анализа, считаем это наилучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, где будут работать не 200 000 не связанных между собой ФОП, а полноценные прозрачные компании, — пишет Борняков.
Пример расчета налогов по этой схеме по годам приводится в презентации:
В этой же презентации приводится пример расчета налогов для компании с 400 сотрудниками, часть из которых работает как ФОП: