Примерно половина молодых граждан Украины не выезжали за пределы своих областей в течение последних трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

— Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда, - сказал Гончарук.

По его словам, «в апреле стартует программа мобильности молодежи, которая должна помочь познавать разнообразие регионов и развивать организации гражданского общества».

С апреля этого года, по словам Гончарука, стартуют пилотные проекты между несколькими регионами Украины. Полноценно программа заработает до конца года.

В то же время пресс-служба Кабмина не уточнила, в чем суть этой правительственной программы. Там лишь отметили, что документ «выставлен на обсуждение до официального утверждения», однако где именно опубликован документ, в пресс-службе правительства также не уточнили.