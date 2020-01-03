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Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании высотных зданий с классом энергоэффективности не ниже «В» вступают в силу 1 января 2020 года.
Об этом сообщил главы Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.
— Были полностью пересмотрены и обновлены требования, чтобы все высотные здания в Украине, как и другие сооружения, проектировались энергоэффективными по всем современным технологиям, как в Европе, – говорится в сообщении Парцхаладзе.
Согласно изменениям, в ГСН закреплено проектирование высотных зданий с классом энергоэффективности не ниже «В» с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 «Тепловая изоляция домов».
При этом норма предусматривает деление систем внутреннего теплоснабжения на зоны по высоте здания. Кроме того, такие системы должны быть отдельными для помещений в границах одного противопожарного отсека, а для встроенных помещений необходимо проектировать отдельную систему отопления.
Новая ГСН В.2.2-41:2019 «Высотные дома. Основные положения» разработана специалистами ГП «НИИ строительного производства» на замену устаревшей нормы «Проектирование высотных жилых и общественных зданий» 2009 года.
Как сообщалось, с 1 декабря 2019 года вступает в силу обновленная ГСН В.2.2-15:2019 «Жилые дома. Основные положения» об обязательном проектировании жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже «С».
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Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании высотных зданий с классом энергоэффективности не ниже «В» вступают в силу 1 января 2020 года.
Об этом сообщил главы Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.
— Были полностью пересмотрены и обновлены требования, чтобы все высотные здания в Украине, как и другие сооружения, проектировались энергоэффективными по всем современным технологиям, как в Европе, – говорится в сообщении Парцхаладзе.
Согласно изменениям, в ГСН закреплено проектирование высотных зданий с классом энергоэффективности не ниже «В» с учетом требований ГСН В.2.6-31:2016 «Тепловая изоляция домов».
При этом норма предусматривает деление систем внутреннего теплоснабжения на зоны по высоте здания. Кроме того, такие системы должны быть отдельными для помещений в границах одного противопожарного отсека, а для встроенных помещений необходимо проектировать отдельную систему отопления.
Новая ГСН В.2.2-41:2019 «Высотные дома. Основные положения» разработана специалистами ГП «НИИ строительного производства» на замену устаревшей нормы «Проектирование высотных жилых и общественных зданий» 2009 года.
Как сообщалось, с 1 декабря 2019 года вступает в силу обновленная ГСН В.2.2-15:2019 «Жилые дома. Основные положения» об обязательном проектировании жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже «С».