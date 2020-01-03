Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что он не угрожал оружием сотрудникам патрульной полиции и собирается отстоять свою невиновность в суде.

Об этом он заявил в пятницу, 3 января, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

По словам депутата, он не нарушал правил дорожного движения и считает действия полицейского в отношении себя противозаконными.

— У меня нет конфликта с сотрудниками полиции, сотрудниками прокуратуры! Но, я считаю, что конкретный сотрудник полиции нарушил законодательство Украины, нарушил мои конституционные права и должен понести соответствующее ответственности. Правил дорожного движения я не нарушал! Все видео, которое имеется, по моему внутреннему убеждению, имеет прерывистый характер для того, чтобы доказать мою неправоту и подчеркнуть невиновность конкретного сотрудника патрульной полиции, – заявил депутат.

Вадим Олабин заявил, что в ночь с 23 на 24 декабря на дороге «Николаев - Одесса» недалеко от села Красное Березанского района после остановки его автомобиля сотрудник полиции не представился и не пояснил ему причину остановки. Депутат также пояснил, что так и не услышав объяснений от якобы сотрудника полиции, почувствовав угрозу для себя и своей дочери, которая находилась с ним в машине, он достал пистолет для возможной самозащиты, при этом не направляя его на человека стоящего у двери его автомобиля.

— У меня с собой находился зарегистрированный пистолет для стрельбы резиновыми пулями. У меня есть разрешение на него, и кто бы что мне не говорил, но находясь в собственном транспорте я имею право держать его возле себя. Я имею право передергивать затвор и пользоваться им, если моей жизни, по моему мнению, угрожает опасность. Тем более пистолет находился у моих ног, не поднятым, не направленным в сторону патрульных, – заявил Вадим Олабин.

По словам Вадима Олабина, после этого он предложил проследовать в ближайший населенный пункт, чтобы выяснить причины остановки своего автомобиля и дальнейшего общения с сотрудниками полиции. Однако, в ответ сотрудник полиции достал свое табельное оружии и пригрозил открыть огонь на поражение. Именно по этой причине, утверждает депутат, он и уехал с места происшествия.

После непродолжительной погони, которая по словам Вадима Олабина, длилась около двух минут, он остановился в селе Красное, чтобы продолжить общение с сотрудниками полиции. При этом, депутат отметил, что все разбирательства с полицейскими продолжались около 6 часов, в результате которых ему вручили протокол о совершении административного правонарушения и отказались давать какие либо пояснения.

Вадим Олабин сообщил, что не считает, что прокуратура безосновательно вручила ему подозрение по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, так как он не угрожал полицейским и не причинил вред их имуществу.

Депутат пообещал в суде доказать свою правоту и притянуть к ответственности сотрудника полиции.

— Мне ничего не остается кроме как в суде доказывать свою правоту. Я буду обращаться в суд, буду добиваться правоты. Мне очень жаль, что по информационным каналам и ресурсам я стал собирательным образом злодея, но таким себя не считаю. С уважением отношусь к сотрудникам полиции, но конкретный гражданин, в конкретном месте вел себя неадекватно, – добавил Вадим Олабин.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря на дороге «Николаев - Одесса» недалеко от села Красное Березанского района патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Toyota Camry», за рулем которого находился депутат Николаевского облсовета Вадим Олабин.

На водителя патрульные составили административные протоколы по части 1 статьи 122-2 «Невыполнение водителем требований об остановке» и по части 2 статьи 122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения» КУпАП.

2 января, прокуратура объявила о подозрении Вадиму Олабину, который якобы угрожал оружием сотрудникам патрульной полиции.