Об этом передает The Verge.

В холодильниках будут камеры с искусственным интеллектом, которые будут сканировать пищу и сообщать о продуктах, которые скоро закончатся. Также владельцы смогут через смартфон посмотреть в холодильник во время покупок, чтобы вспомнить, что именно нужно приобрести. Пока неизвестно, как камеры будут распознавать ингредиенты, хранящиеся в ланч-боксах.

Холодильник будет предлагать пользователям перечень блюд на основе продуктов, которые есть в холодильнике, а также предлагать докупить продукты, которых не хватает.

На дверце холодильника будет сенсорный экран, на котором можно будет просматривать вертикальные видео.

В издании предполагают, что умные холодильники представят на технологической выставке CES 2020 в январе этого года.

Напомним, ученые и музыканты используют искусственный интеллект, который научился прогнозировать удары молний, чтобы дописать незаконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена к 250 годовщине немецкого композитора.