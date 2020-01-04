Водителю Lexus сообщили о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором 8 октября 2019 года под Николаевом погибли два сотрудника полиции области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 8 октября на трассе «Николаев-Херсон» лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.Позже стало известно, что погибшими в автоаварии были заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Илличко.

В прокуратуре сообщают, что 61-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry.

В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry от полученных травм погибли на месте, водитель автомобиля Lexus с травмами был госпитализирован в больницу.

В прокуратуре также отметили, что водителя Lexus неоднократно вызывали к следователю с целью сообщить ему о подозрении, однако на вызовы он не появлялся.

— Несмотря на это, 28 декабря 2019 года, ему заочно сообщено о подозрении по части 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек) и, согласно требованиям действующего законодательства, направлено уведомление о подозрении по месту его проживания, - сказано в сообщении.

Напомним, что ночью, 19 октября, в дорожно-транспортном происшествии погиб патрульный полицейский 2 батальона управления патрульной полиции Николаевской области, сержант полиции Игорь Озеров.