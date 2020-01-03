|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.95 грн
|26.85 грн
В Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в селе Угринов, сообщение о взрыве поступило к спасателям в 17:40 3 января. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
— В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в то время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу, — сообщили в региональной полиции.
На месте работают взрывотехники и другие экстренные службы, по предварительной версии, в клубе взорвался газ — накануне газовики проводили газ в сельсовет, расположенный рядом с клубом.
— Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события, — добавили правоохранители.
Напомним, в июле на одной из детских площадок в Ингульском районе Николаева обнаружили гранату РГД-5, которую спрятал там местный житель.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в селе Угринов, сообщение о взрыве поступило к спасателям в 17:40 3 января. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
— В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в то время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу, — сообщили в региональной полиции.
На месте работают взрывотехники и другие экстренные службы, по предварительной версии, в клубе взорвался газ — накануне газовики проводили газ в сельсовет, расположенный рядом с клубом.
— Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события, — добавили правоохранители.
Напомним, в июле на одной из детских площадок в Ингульском районе Николаева обнаружили гранату РГД-5, которую спрятал там местный житель.