В Пидгаецком районе Тернопольской области произошел взрыв в здании клуба, в результате чего пострадали восемь детей.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Угринов, сообщение о взрыве поступило к спасателям в 17:40 3 января. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

— В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в то время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу, — сообщили в региональной полиции.

На месте работают взрывотехники и другие экстренные службы, по предварительной версии, в клубе взорвался газ — накануне газовики проводили газ в сельсовет, расположенный рядом с клубом.

— Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события, — добавили правоохранители.

Напомним, в июле на одной из детских площадок в Ингульском районе Николаева обнаружили гранату РГД-5, которую спрятал там местный житель.