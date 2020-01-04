Об этом сообщил BBC.

В конце 2018 года веган Джорди Касамитджана подал в суд иск, в котором заявил, что его уволили с работы из-за веганства. Впрочем работодатель заявил, что его уволили из-за «грубых нарушений».

Джорди работал в организации «Лига против жесткого спорта», занимающейся защитой животных. Он обнародовал данные о ее инвестициях в компании, производящие тесты на животных.

3 января 2020 года судья принял решение, согласно которому веганство по этическим соображениям должно подпадать под закон 2010 о равенстве и предотвращении дискриминации. Чтобы мировоззрение попало под защиту закона, он должен не противоречить человеческому достоинству, основным принципам прав человека и уважать демократическое общество.

Пока приговор по справедливости или несправедливости освобождения Джорди еще не вынесли. Но 55-летний Касамитджана заявил, что уже рад решению суда.

Этическое веганство — это образ жизни, характеризующийся отказом от продуктов животного происхождения, которые не используют товары и услуги, созданные с нарушением прав животных: одежда из меха, кожи, шерсти, лекарственные средства и косметику, которая тестировалась на животных.