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Об этом сообщил BBC.
В конце 2018 года веган Джорди Касамитджана подал в суд иск, в котором заявил, что его уволили с работы из-за веганства. Впрочем работодатель заявил, что его уволили из-за «грубых нарушений».
Джорди работал в организации «Лига против жесткого спорта», занимающейся защитой животных. Он обнародовал данные о ее инвестициях в компании, производящие тесты на животных.
3 января 2020 года судья принял решение, согласно которому веганство по этическим соображениям должно подпадать под закон 2010 о равенстве и предотвращении дискриминации. Чтобы мировоззрение попало под защиту закона, он должен не противоречить человеческому достоинству, основным принципам прав человека и уважать демократическое общество.
Пока приговор по справедливости или несправедливости освобождения Джорди еще не вынесли. Но 55-летний Касамитджана заявил, что уже рад решению суда.
Этическое веганство — это образ жизни, характеризующийся отказом от продуктов животного происхождения, которые не используют товары и услуги, созданные с нарушением прав животных: одежда из меха, кожи, шерсти, лекарственные средства и косметику, которая тестировалась на животных.
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Об этом сообщил BBC.
В конце 2018 года веган Джорди Касамитджана подал в суд иск, в котором заявил, что его уволили с работы из-за веганства. Впрочем работодатель заявил, что его уволили из-за «грубых нарушений».
Джорди работал в организации «Лига против жесткого спорта», занимающейся защитой животных. Он обнародовал данные о ее инвестициях в компании, производящие тесты на животных.
3 января 2020 года судья принял решение, согласно которому веганство по этическим соображениям должно подпадать под закон 2010 о равенстве и предотвращении дискриминации. Чтобы мировоззрение попало под защиту закона, он должен не противоречить человеческому достоинству, основным принципам прав человека и уважать демократическое общество.
Пока приговор по справедливости или несправедливости освобождения Джорди еще не вынесли. Но 55-летний Касамитджана заявил, что уже рад решению суда.
Этическое веганство — это образ жизни, характеризующийся отказом от продуктов животного происхождения, которые не используют товары и услуги, созданные с нарушением прав животных: одежда из меха, кожи, шерсти, лекарственные средства и косметику, которая тестировалась на животных.