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В декабре 2019 года металлургическая отрасль показала худший за всю историю наблюдений результат работы.
Об этом сообщил в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
— По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины, — написал он.
Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.
Напомним, ранее украинские металлурги просили поддержки у государства и жаловались на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.
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В декабре 2019 года металлургическая отрасль показала худший за всю историю наблюдений результат работы.
Об этом сообщил в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
— По оперативным данным в декабре металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины, — написал он.
Так количество произведенной стали в прошлом месяца сократилось на 19,6 %, чугуна — на 12,97%, а металлопроката (металлоизделий, полученных в результате процесса прокатки) — на 20,52%.
Напомним, ранее украинские металлурги просили поддержки у государства и жаловались на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.