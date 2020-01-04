В субботу, 4 января, во Львове пройдет музыкально-поэтический марафон в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Анонс мероприятия опубликован в Facebook.

В 16 часов у памятника Тарасу Шевченко на проспекте свободы в Львове начнется акция в поддержку музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster), детского врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мероприятие пройдет в формате музыкально-поетичного марафона при участии нескольких десятков музыкантов, писателей, поэтов и других деятелей культуры.

— Творческая сообщество Украины возмущена этой ситуацией. Мы – музыканты и художники, писатели и поэты, общественные деятели и политики – не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета, а потому требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!, — подчеркнули организаторы мероприятия.

В акции примут участие: певица Оксана Муха, певец Иван Лень, рок-группа KOZAK SYSTEM, фолк-группа Joryj Kloc, театр танца «Жизнь», танцевальный коллектив «ДРИҐ», поэты и писатели Юрий Андрухович, Юрий Винничук, Светлана Повалаева, Григорий Семенчук и другие.

Напомним, ранее в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.