|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:15
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.45 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.8 грн
|26.8 грн
В субботу, 4 января, во Львове пройдет музыкально-поэтический марафон в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
Анонс мероприятия опубликован в Facebook.
В 16 часов у памятника Тарасу Шевченко на проспекте свободы в Львове начнется акция в поддержку музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster), детского врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мероприятие пройдет в формате музыкально-поетичного марафона при участии нескольких десятков музыкантов, писателей, поэтов и других деятелей культуры.
— Творческая сообщество Украины возмущена этой ситуацией. Мы – музыканты и художники, писатели и поэты, общественные деятели и политики – не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета, а потому требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!, — подчеркнули организаторы мероприятия.
В акции примут участие: певица Оксана Муха, певец Иван Лень, рок-группа KOZAK SYSTEM, фолк-группа Joryj Kloc, театр танца «Жизнь», танцевальный коллектив «ДРИҐ», поэты и писатели Юрий Андрухович, Юрий Винничук, Светлана Повалаева, Григорий Семенчук и другие.
Напомним, ранее в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В субботу, 4 января, во Львове пройдет музыкально-поэтический марафон в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
Анонс мероприятия опубликован в Facebook.
В 16 часов у памятника Тарасу Шевченко на проспекте свободы в Львове начнется акция в поддержку музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster), детского врача Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, которых следствие подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Мероприятие пройдет в формате музыкально-поетичного марафона при участии нескольких десятков музыкантов, писателей, поэтов и других деятелей культуры.
— Творческая сообщество Украины возмущена этой ситуацией. Мы – музыканты и художники, писатели и поэты, общественные деятели и политики – не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета, а потому требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!, — подчеркнули организаторы мероприятия.
В акции примут участие: певица Оксана Муха, певец Иван Лень, рок-группа KOZAK SYSTEM, фолк-группа Joryj Kloc, театр танца «Жизнь», танцевальный коллектив «ДРИҐ», поэты и писатели Юрий Андрухович, Юрий Винничук, Светлана Повалаева, Григорий Семенчук и другие.
Напомним, ранее в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.