Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

— Благодаря званию «культурной столицы Европы» Риека и Ґолвей смогут использовать весь свой культурный потенциал для обогащения нашего жизненного опыта и сближения наших общин, — прокомментировал решение вице-президент Еврокомиссии по вопросам содействия европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Отмечается, что Риека является первым хорватским городом, который удостоился звания «культурной столицы Европы». Его культурная программа на 2020 год, которая будет воплощаться под лозунгом «Порт многообразия», будет касаться прежде всего тем воды, работы и миграции, связанных с идентичностью, а также и более широкого глобального культурного контекста.

Зато Ґолвей — уже третий город Ирландии, который будет носить звание «культурной столицы». В 2020 году оно реализует культурную программу под названием «Окунись в магию», где будут делать упор на темах языка, видов и миграции.

«Культурная столица Европы» — статус города, который назначается Европейским союзом сроком на один календарный год, в течении которого городу предоставляется возможность демонстрации своей культурной жизни и культурного развития. Цель программы — сближение европейцев на основе сотрудничества в сфере культуры, облегчения экономического, политического и культурного объединения стран.

Внедрение проекта «Культурная столица Европы» предложила в 1985 году греческая актриса, министр культуры Греции Мелина Меркури. Столица страны Афины тогда впервые и получила это звание.

В 2019 году звание «культурных городов Европы» имели Пловдив (Болгария) и Матера (Италия).