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Президент Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов гривен роялти от «Квартала 95».
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.
Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от «Квартала 95» 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти и 104 тысяч гривен компенсации за пользование торговой маркой.
Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.
Стоит отметить, что согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тысяч гривен роялти от «Квартала ТВ».
А за 2018 – 4 тысячи гривен роялти от «Квартала ТВ».
Напомним, в январе 2019 года стало известно, что у украинского шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году.
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Президент Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов гривен роялти от «Квартала 95».
Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.
Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от «Квартала 95» 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти и 104 тысяч гривен компенсации за пользование торговой маркой.
Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.
Стоит отметить, что согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тысяч гривен роялти от «Квартала ТВ».
А за 2018 – 4 тысячи гривен роялти от «Квартала ТВ».
Напомним, в январе 2019 года стало известно, что у украинского шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году.