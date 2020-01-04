Президент Владимир Зеленский задекларировал почти 5 миллионов гривен роялти от «Квартала 95».

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц.

Изменения президент внес в пятницу, 3 января. В частности, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от «Квартала 95» 4 миллиона 880 тысяч гривен роялти и 104 тысяч гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля.

Стоит отметить, что согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тысяч гривен роялти от «Квартала ТВ».

А за 2018 – 4 тысячи гривен роялти от «Квартала ТВ».

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что у украинского шоумена Владимира Зеленского, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, до сих пор существует кинобизнес на территории России, хотя он уверял, что закрыл его еще в 2014 году.