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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрелы по позициям украинских войск фиксировали вблизи населенных пунктов Новолуганское, Зайцево и Васильевка.
Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, что 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрелы по позициям украинских войск фиксировали вблизи населенных пунктов Новолуганское, Зайцево и Васильевка.
Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним, что 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.