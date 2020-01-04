Боевики трижды нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 3 января.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, обстрелы по позициям украинских войск фиксировали вблизи населенных пунктов Новолуганское, Зайцево и Васильевка.

Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, что 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.